Wiener Gastro-Legenden verraten Erfolgsrezepte

Größter Club Österreichs

Der Prater Dome, der größte Club des Landes, eröffnete im Jahr 2008 seine Pforten und wurde sogleich zum durchschlagenden Erfolg. Eine Diskothek in dieser Größe gab es davor nicht. Und auch wenn sich das Ausgehverhalten und die Trends seither verändert haben, läuft das Geschäft dort nach wie vor. „Wir sind mit dem bisherigen Jahr äußerst zufrieden und blicken auch optimistisch in die Zukunft“, sagt Holger Pfister, der den Dome seit 2012 führt. Aber was ist das Geheimnis? „Wir haben den Vorteil, dass wir uns von anderen Clubs abgrenzen – mit unterschiedlichen Events, die wir selbst oder in Kooperation mit Veranstaltern organisieren.“ Mit „Mama geht tanzen“ ziehe man große Besucherzahlen an, ein Event, das um 20 Uhr beginnt. Männer sind ausschließlich als Begleitung von Frauen erlaubt, alleine oder in Gruppen gibt es keinen Einlass. Pfister: „Wir verändern uns kontinuierlich weiter und passen uns an den sich verändernden Markt an.“ Mit Erfolg.