Stadtrichter mit Spende bei den Roten Nasen

Damit können die Clowns etwas Unbeschwertheit an das Krankenbett bringen. „Das Mobile Kinderpalliativ-Team vom Klinikum Klagenfurt holt uns zu einer Familie, in der ein Kind zu Hause palliativ betreut wird. Ein Clown oder zwei können dort sehr persönlich auf das Kind, auf seine Geschwister, auf die Angehörigen im Haushalt eingehen“, erklärte Nadja Prasser, Regionale Rote Nasen-Programmleitung Kärnten und Osttirol, der „Krone“. „Vor allem Geschwister stehen durch die Erkrankung des Bruders oder der Schwester oft ein bisschen im Abseits“, weiß Prasser.