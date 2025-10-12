Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Altstadtzauber-Erfolg

Stadtrichter mit Spende bei den Roten Nasen

Kärnten
12.10.2025 12:01
Im ELKI in Klagenfurt konnte die Stadtrichter Willi Noll, Erich Preckl, Siegi Kreuzweger und ...
Im ELKI in Klagenfurt konnte die Stadtrichter Willi Noll, Erich Preckl, Siegi Kreuzweger und Gottlieb Kowatsch den Roten Nasen den Spendenscheck über 15.000 Euro überreichen.(Bild: Wolfgang Handler)

Die Kraft des Humors stärkt nun auch Familien in ihren eigenen vier Wänden: Die Roten Nasen kommen zu schwer kranken Kindern nach Hause. Die Stadtrichter konnten mit den am Altstadtzauber gesammelten Spenden den Startschuss für das neue Projekt geben.

0 Kommentare

„Dafür stellen wir uns gerne hin“, sagte Burggraf Willi Noll vor dem Altstadtzauber im August. Denn bei den Zugängen zum Flohmarkt sammelten die Stadtrichter zu Clagenfurth heuer Spenden für ein neues Projekt der Roten Nasen: Die Clowns kommen nach Hause zu schwer kranken Kindern.

Startschuss mit 15.000 Euro
Den Startschuss für das Projekt, das vorerst in Klagenfurt und Umgebung beginnt, ermöglichen die Stadtrichter mit den großzügigen Spenden der Altstadtzauber-Besucher: 15.000 Euro!

Zitat Icon

Wir haben diese Spende mit höchster Demut übergeben – mit der Überzeugung, für die karitativen Notwendigkeiten weiterhin höchst aktiv zu sein. Dafür stellen wir uns gerne hin!

Burggraf Willi Noll

Damit können die Clowns etwas Unbeschwertheit an das Krankenbett bringen. „Das Mobile Kinderpalliativ-Team vom Klinikum Klagenfurt holt uns zu einer Familie, in der ein Kind zu Hause palliativ betreut wird. Ein Clown oder zwei können dort sehr persönlich auf das Kind, auf seine Geschwister, auf die Angehörigen im Haushalt eingehen“, erklärte Nadja Prasser, Regionale Rote Nasen-Programmleitung Kärnten und Osttirol, der „Krone“. „Vor allem Geschwister stehen durch die Erkrankung des Bruders oder der Schwester oft ein bisschen im Abseits“, weiß Prasser.

Lesen Sie auch:
Die Rote Nasen-Clowns „behandeln“ Kinder und Erwachsene mit einer Dosis Humor. Nun gehen sie ...
Altstadtzauber
Rote Nasen besuchen schwer kranke Kinder zu Hause
30.07.2025

Dr. Peter Matscheko vom Eltern-Kind-Zentrum im Klinikum Klagenfurt, Nadja Prasser, das ELKI-Team und die Roten Nasen freuen sich über den Scheck aus den Händen von Burggraf Willi Noll und seinen Stadtrichterkollegen Siegfried Kreuzweger, Erich Preckl und Gottlieb Kowatsch.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
226.804 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.218 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
120.613 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1356 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1299 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1091 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Kärnten
Altstadtzauber-Erfolg
Stadtrichter mit Spende bei den Roten Nasen
Adieu Sigi Kulterer
Kultureller Botschafter Kärntens in der Welt
Ironman-WM
Kärntnerin bei Hitzedrama auf Hawaii Fünfte!
Krone Plus Logo
Versorgung am Land
Warum immer mehr Kärntner auf Wahlärzte setzen
Wiegt nur 73 Kilo
KAC-Leichtgewicht kassiert die meisten Checks
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf