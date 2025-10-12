Stadtrichter mit Spende bei den Roten Nasen

Die Kraft des Humors stärkt nun auch Familien in ihren eigenen vier Wänden: Die Roten Nasen kommen zu schwer kranken Kindern nach Hause. Die Stadtrichter konnten mit den am Altstadtzauber gesammelten Spenden den Startschuss für das neue Projekt geben.
„Dafür stellen wir uns gerne hin“, sagte Burggraf Willi Noll vor dem Altstadtzauber im August. Denn bei den Zugängen zum Flohmarkt sammelten die Stadtrichter zu Clagenfurth heuer Spenden für ein neues Projekt der Roten Nasen: Die Clowns kommen nach Hause zu schwer kranken Kindern.
Startschuss mit 15.000 Euro
Den Startschuss für das Projekt, das vorerst in Klagenfurt und Umgebung beginnt, ermöglichen die Stadtrichter mit den großzügigen Spenden der Altstadtzauber-Besucher: 15.000 Euro!
Wir haben diese Spende mit höchster Demut übergeben – mit der Überzeugung, für die karitativen Notwendigkeiten weiterhin höchst aktiv zu sein. Dafür stellen wir uns gerne hin!
Burggraf Willi Noll
Damit können die Clowns etwas Unbeschwertheit an das Krankenbett bringen. „Das Mobile Kinderpalliativ-Team vom Klinikum Klagenfurt holt uns zu einer Familie, in der ein Kind zu Hause palliativ betreut wird. Ein Clown oder zwei können dort sehr persönlich auf das Kind, auf seine Geschwister, auf die Angehörigen im Haushalt eingehen“, erklärte Nadja Prasser, Regionale Rote Nasen-Programmleitung Kärnten und Osttirol, der „Krone“. „Vor allem Geschwister stehen durch die Erkrankung des Bruders oder der Schwester oft ein bisschen im Abseits“, weiß Prasser.
Dr. Peter Matscheko vom Eltern-Kind-Zentrum im Klinikum Klagenfurt, Nadja Prasser, das ELKI-Team und die Roten Nasen freuen sich über den Scheck aus den Händen von Burggraf Willi Noll und seinen Stadtrichterkollegen Siegfried Kreuzweger, Erich Preckl und Gottlieb Kowatsch.
