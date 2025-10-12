Wettbewerb: Kärntner Bands auf dem Weg zur Spitze

86 Talente haben beim Landesjugendmusizierwettbewerb „podium jazz.pop.rock“ im März mitgemacht. 34 Musiker sind nächste Woche beim Bundeswettbewerb in Oberösterreich dabei!
„Die Musik wächst in meiner Seele. Wenn es aus mir fließt, schreib’ ich das auf – und die Texte gleich dazu“, sagt Mina Haderlap (17) aus Eberndorf. Percussionist Jerry Trachmann begleitet sie bei ihren lyrischen Gesängen.
Songwriterin Lea Rischner und Lara Papp (Percussion) aus der Musikschule Südkärnten treten ebenso beim Bundeswettbewerb Podium „jazz.pop.rock“ (14. bis 17. Oktober) im Kultur.Park. Traun-Spinnerei in Oberösterreich auf.
34 Musiker nehmen an Österreich-Wettbewerb teil
„Die erarbeiteten Leistungen sind außerordentlich gut. Wir werden abräumen“, ist sich Fachgruppenleiter Michael Sablatnig sicher. Beim Landeswettbewerb im März in Ossiach gab’s heuer mit 17 Bands und 86 Musikern einen Teilnehmerrekord. 34 Burschen und Mädchen haben sich die Teilnahme beim Österreich-Wettbewerb erspielt.
Sablatnig: „Sie werden mit den Musikstilen Jazz, Pop und Rock aufwarten.“ Auch Johann Brunner, Musik der Jugend- Bundesfachbeirat und Leiter der Musikschule Spittal ist begeistert: „Die erste Mutprobe haben die Talente beim kürzlich abgehaltenen Preisträgerkonzert im K3 in St. Kanzian mit Bravour bestanden. Ihre musikalischen Darbietungen werden sie an die Spitze führen; der Schmäh läuft auch.“
„Wir geben Gas! Die Freude an der Musik zählt“
Guter Dinge sind auch die fantastischen Supergirls (FSG’s) aus der MS Dreiländereck: „Wir durften schon einmal beim Bundeswettbewerb dabei sein. Es war genial! Wir werden natürlich unser Bestes geben“, sagt Sängerin Lilly Mikula.
Sie sorgte heuer bereits für Aufsehen, als sie bei „Sounds of Carinthia“ von den Musikschulen des Landes und der „Kärntner Krone“ mit Sängerin Monika Ballwein aufgeigte. „Wir geben Gas! Die Freude an der Musik zählt.“ Organisatorin Lisa Leitich: „Wir drücken die Daumen und wünschen allen Talenten viel Glück bei ihrem Auftritt!“
