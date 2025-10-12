Wiesberger in Madrid auf Endrang 16 zurückgefallen

Tennis-Sensationsmann: „Eine Familie hat gewonnen“
Golfer Bernd Wiesberger ist bei den Open de Espana in Madrid auf den 16. Endrang zurückgefallen!
Der 40-Jährige spielte auf dem Par-71-Kurs am Schlusstag eine Par-Runde und büßte gegenüber dem Vortag zehn Positionen ein.
Gesamt hatte Wiesberger 275 Schläge auf dem Konto und damit sechs mehr als die Engländer Marco Penge und Daniel Brown, die ins Playoff mussten.
In diesem siegte Penge auf dem ersten Loch, es war sein dritter Erfolg heuer.
