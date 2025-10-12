Hallenbad-Startschuss ohne wirklichen Start

Wände werden tief in Erdreich versenkt

Mit der Bodenbearbeitung geht es im Sumpfgebiet los. „Zuerst werden im Areal Schmalspurwände eingezogen als Schutz gegen das Grundwasser. Dafür gibt es spezielle Maschinen. Es sind nur 20 Zentimeter dünne Wände, die aber 25 bis 28 Meter im Erdreich versenkt werden. Dann wird das Grundwasser abgepumpt. Die Arbeiten werden bis Mai brauchen.“ Das Grundwasser soll so unter Kontrolle gebracht werden. Stahlspundwände und Bohrträger stellen seit 100 Jahren ein bewährtes Verfahren im Spezialtiefbau und Wasserbau dar. Sie sollen auch eine Dichtungsfunktion übernehmen.