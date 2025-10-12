Vorteilswelt
Adieu Sigi Kulterer

Kultureller Botschafter Kärntens in der Welt

Kärnten
12.10.2025 11:40
Sigi Kulterer: „ Meine Kunst soll Aufruf und Vermächtnis für nachfolgende Generationen sein.“
Sigi Kulterer: „ Meine Kunst soll Aufruf und Vermächtnis für nachfolgende Generationen sein.“(Bild: Haus der Kultur/Katz)

Ende September wurde im Gemeindehaus Ruden seine letzte Ausstellung  „Das Leben ist schön“ eröffnet. Samstag hat Sigi Kulterer mit 69 Jahren nach langer, schwerer Krankheit seine Augen für immer geschlossen. Die Kunstwelt trauert um einen Künstler mit sozialem Engagement und internationalem Renommee.

„Sigi war nicht nur ein bedeutender Maler, sondern auch ein Freund. Mit ihm haben wir einen Mann verloren, der, egal ob in Paris, New York oder Kairo, stets als kultureller Botschafter für Österreich, Kärnten und seine Heimatgemeinde Ruden aufgetreten ist“, fasst LH und Kulturreferent Peter Kaiser seine Betroffenheit in Worte. 

Noch vor zwei Wochen hat Kulterer im „Krone“-Gespräch anlässlich seiner Vernissage und der Schenkung eines Teils seines Lebenswerks an die Gemeinde Ruden, von dem erzählt, was ihm wichtig ist: „Ich hoffe, dass mein künstlerisches Schaffen einen kleinen Beitrag für mehr Achtung und Respekt für unsere einzigartige und wunderschöne Erde leistet. Meist hab’ ich nachts gemalt, umgeben von Ruhe und schöner Musik. Es ist schön zu wissen, dass meine Botschaften bleiben und meine Kunst weiterleben wird.“

Besonders die Arbeit in Schulen, Gefängnissen und mit kranken Kindern war Kulterer, der am 11. November den Siebziger gefeiert hätte, Herzensanliegen. „Es war stets ein Blick auf all das, wo wir Menschen besser hinsehen, mehr fühlen und einen sensibleren Umgang haben sollten“, betonte er. 

So erzählen seine Werke von existenziellen Fragen, von Daseinsbewältigung, Umweltzerstörung, Klimaschutz – aber auch von allem, was so das Leben ist. Er hat es ausgekostet und die Welt bereist, u. a. als Dozent in Paris, New York, Kairo gearbeitet. Und auch seine Zuversicht konnte die Erkrankung dem in Lienz geborenen, in Kärnten aufgewachsenen Ehrenbürger von Ruden, der mit hochkarätigen Preisen wie dem Ehrenzeichen des Landes Kärnten und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich geehrt wurde, nicht nehmen. Bis zuletzt!

