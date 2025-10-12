Kultureller Botschafter Kärntens in der Welt

Besonders die Arbeit in Schulen, Gefängnissen und mit kranken Kindern war Kulterer, der am 11. November den Siebziger gefeiert hätte, Herzensanliegen. „Es war stets ein Blick auf all das, wo wir Menschen besser hinsehen, mehr fühlen und einen sensibleren Umgang haben sollten“, betonte er.

So erzählen seine Werke von existenziellen Fragen, von Daseinsbewältigung, Umweltzerstörung, Klimaschutz – aber auch von allem, was so das Leben ist. Er hat es ausgekostet und die Welt bereist, u. a. als Dozent in Paris, New York, Kairo gearbeitet. Und auch seine Zuversicht konnte die Erkrankung dem in Lienz geborenen, in Kärnten aufgewachsenen Ehrenbürger von Ruden, der mit hochkarätigen Preisen wie dem Ehrenzeichen des Landes Kärnten und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich geehrt wurde, nicht nehmen. Bis zuletzt!