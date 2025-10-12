Nacra-17-Duo Farese/Zöchling bei WM Neunte!

Tennis-Sensationsmann: „Eine Familie hat gewonnen“
Tränen nach Triumph
Das Nacra-17-Duo Laura Farese/Matthäus Zöchling hat die Segel-WM vor Cagliari auf dem neunten Platz beendet, in der 49er-Klasse sind Keanu Prettner/Jakob Flachberger 19. geworden!
OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid sprach von einer „heuer insgesamt sehr guten Saison“ von Farese/Zöchling.
„Potenzial, in die Top-5 zu fahren!“
„Es wäre aber auch etwas mehr drinnen gewesen, sie haben auf jeden Fall das Potenzial, in die Top-5 zu fahren“, sprach er die WM an.
Nach einer Pause geht es in das Wintertraining.
