Schöne Geste nach Amoklauf: Schüler bei ÖFB-Spiel

Österreichs Auswärtsspiel im Juni in San Marino war vom furchtbaren Amoklauf mit zehn Toten am Grazer Gymnasium Dreierschützengasse überschattet gewesen. Am Sonntag wurden in Bukarest Erinnerungen daran wach.
Die „Krone“ berichtet aus Bukarest
Als Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls lud der rumänische Fußballverband drei Schüler des Gymnasiums mit Begleitung zum WM-Quali-Match Rumänien gegen Österreich (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) im Nationalstadion ein: Razvan Alberto, Petru Fabian und Finias stammen aus Rumänien, leben aber schon lange in Graz.
Von Kugeln getroffen
Die drei Burschen waren am 10. Juni Zeugen und selbst Opfer des Attentats: Razvan Alberto und Petru Fabian wurden von Kugeln getroffen und schwer verletzt.
Trikot-Geschenk
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wird mit den Jugendlichen das Spiel verfolgen. Vor der Partie bekamen die Schüler bereits Trikots mit Unterschriften überreicht – schöne Szenen nach den schrecklichen Erlebnissen vor vier Monaten.
