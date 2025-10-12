Vorteilswelt
Meinl-Reisinger dabei

Schöne Geste nach Amoklauf: Schüler bei ÖFB-Spiel

Fußball International
12.10.2025 18:31
Die Schüler bekamen von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger Trikots mit Unterschriften ...
Die Schüler bekamen von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger Trikots mit Unterschriften überreicht.(Bild: Christian Reichel)

Österreichs Auswärtsspiel im Juni in San Marino war vom furchtbaren Amoklauf mit zehn Toten am Grazer Gymnasium Dreierschützengasse überschattet gewesen. Am Sonntag wurden in Bukarest Erinnerungen daran wach.

Die „Krone“ berichtet aus Bukarest

Als Zeichen der Solidarität und des Mitgefühls lud der rumänische Fußballverband drei Schüler des Gymnasiums mit Begleitung zum WM-Quali-Match Rumänien gegen Österreich (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker)  im Nationalstadion ein: Razvan Alberto, Petru Fabian und Finias stammen aus Rumänien, leben aber schon lange in Graz.

Von Kugeln getroffen
Die drei Burschen waren am 10. Juni Zeugen und selbst Opfer des Attentats: Razvan Alberto und Petru Fabian wurden von Kugeln getroffen und schwer verletzt.

Trikot-Geschenk
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wird mit den Jugendlichen das Spiel verfolgen. Vor der Partie bekamen die Schüler bereits Trikots mit Unterschriften überreicht – schöne Szenen nach den schrecklichen Erlebnissen vor vier Monaten.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf