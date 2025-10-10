Trotz Erbstreits gibt es eine positive Bilanz

Was bleibt? Und was kann gehen?

Erstmals arbeiten Theater im Bahnhof und Planetenparty Prinzip für „Erben“ im steirischen herbst zusammen – zwei Generationen an Grazer Bühnenkünstlern treffen da aufeinander: „Wir sind hier um zu klären, was bleibt und was gehen kann“, tragen die 14 Performer (sieben aus jeder Gruppe) wie ein Mantra vor sich her. In immer neuen Versuchsanordnungen loten sie die Thematik aus: Sie reihen sich nach Alter und (erwartetem) Erbvermögen auf. Sie erzählen von Silberbestecken und Jagdtrophäen, die sie vermacht bekommen haben. Aber auch von den Nazi-Geschichten und psychischen Problemen, die im Keller der Erbmasse schlummern. Sie verwickeln die Besucher in Gespräche über ihr Vermögen und halten Kurzvorträge über Besitz und Reichtum. Sie bereiten Grabreden vor, die wie ein Plädoyer für die Erbschaftssteuer klingen. Sie teilen ihre wertvolle Plattensammlung auf. Und sie äußern den Wunsch, nach dem Tod einfach zu verschwinden – ohne etwas zurückzulassen.