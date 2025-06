Festival errichtet einen „Bau“ für die Freiheit

Eigentlich sollte es ein Ruf für die Ewigkeit sein, der nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erklang: „Nie wieder Krieg!“ „Mittlerweile ist der Slogan aber zu einer hohlen Phrase verkommen“, sagt herbst-Intendantin Ekaterina Degot. Deshalb dreht ihn der steirische herbst in seiner heurigen Ausgabe auch ins Gegenteil: „Never again peace“ (also: Nie wieder Frieden) lautet das heurige Festivalmotto – und bedient sich dafür am gleichnamigen Stück von Erst Toller, mit dem er schon in den 1930er-Jahren ein Europa anklagte, das dem Bann des Faschismus verfiel. „Leider hat sich daran nicht viel geändert“, sagt Degot, die das Stück in einer Puppen-Inszenierung von Helga Lazar nach Graz holt. „Wir wollen daher das antifaschistische Erbe vom herbst reaktivieren.“