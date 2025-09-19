Eröffnung mit weißer Fahne und roten Lippen

Absoluter Höhepunkt des Eröffnungsreigens war die Konzertperformance von Ivo Dimchev, der seine rot geschminkten Lippen um die erigierten Seelen der Besucher legte und ihnen mit einem grandiosen Mix aus Humor, Funk und Provokation den Marsch blies: Lobeshymnen auf die Masturbation und die Klitoris wechselten sich da mit Liedern über sexualisierte Gewalt oder einen Song, in dem sich Donald Trump für seine Insensibilität entschuldigt, ab. Dazwischen stellte Dimchev dem Publikum provokative Fragen und verwickelte sie in wunderbar verfängliche Aktionen. Warum? Die Frage ist, warum nicht? Denn, wenn die Freiheit noch keine ganz leere Floskel ist, dann steht es ja jedem frei, sich zu verweigern, nicht wahr?