Gemeinsam reparieren gegen die Klimakrise

Neben Kreativ-Workshops zu Filzen & Flicken oder Stricken & Stopfen zieht vor allem das Repair Cafe (18. Oktober, 10 bis 15 Uhr in der Festivalzentrale) zahlreiche Besucher an. Egal ob der Staubsauger, die Lieblingslampe, Kopfhörer oder alte Radios – ein Team von Freiwilligen mit Facherfahrung nimmt sich den kaputten Geräten mit Liebe an.