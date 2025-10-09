Kätzchen in Badewanne ertränkt: „War überfordert“

Nichte zeigte Tierquäler an

Dass mit ihrer Samtpfote und ihren Babys so etwas Schreckliches passiert, hätte sich die Nichte des Angeklagten niemals gedacht: „Er war verzweifelt, hat mich angerufen, dass die Katze geworfen hat. Ich wusste nicht, dass sie trächtig ist. Ich fragte ein paar Tage später, wie es den Tieren geht. Er sagte, sie sind nicht mehr da. Er hat heißes Wasser über die Babys geschüttet.“ Dann zeigte sie ihren Onkel bei der Polizei an.