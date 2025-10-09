Vorteilswelt
Fünf Monate bedingt

Kätzchen in Badewanne ertränkt: „War überfordert“

Gericht
09.10.2025 16:30
48-jähriger Wiener tötete Kätzchen und setzte Mutter aus.
48-jähriger Wiener tötete Kätzchen und setzte Mutter aus.(Bild: Krone KREATIV/Tom LiMa – stock.adobe.com Kronen Zeitung, Krone KREATIV)

Die Vorwürfe gegen einen 48-jährigen Wiener sind schier unvorstellbar: Ende Juli warf seine trächtige Katze „Luna“. Statt sich zu freuen, ertränkte er die Kleinen in der Badewanne. „Ich war überfordert“, meint der Maurer. Vor Gericht fasst er eine Bewährungsstrafe aus.

„Es fehlen einem fast die Worte“, so die Anklägerin im Wiener Landl. Und auch die Richterin sagt: „Das ist sicher einer meiner schirchsten Akten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so etwas übers Herz bringt.“ Denn Ende Juli ertränkte ein 48-Jähriger sechs neugeborene Kätzchen.

„Hab‘ sie in die Badewanne gesetzt“
Der Wiener gesteht im Prozess wegen Tierquälerei: „Ich hab’ die Luna, die Mutter, von meiner Nichte bekommen. Die war trächtig. Plötzlich waren sechs Katzen da. Ich war überfordert. Dann hab’ ich sie in die Badewanne gesetzt und das Wasser aufgedreht.“ Die Mama-Katze setzte der Maurer dann einfach vor die Tür.

Nichte zeigte Tierquäler an
Dass mit ihrer Samtpfote und ihren Babys so etwas Schreckliches passiert, hätte sich die Nichte des Angeklagten niemals gedacht: „Er war verzweifelt, hat mich angerufen, dass die Katze geworfen hat. Ich wusste nicht, dass sie trächtig ist. Ich fragte ein paar Tage später, wie es den Tieren geht. Er sagte, sie sind nicht mehr da. Er hat heißes Wasser über die Babys geschüttet.“ Dann zeigte sie ihren Onkel bei der Polizei an. 

„Ich versteh’ einfach nicht, wieso Sie nichts anderes gemacht haben“, schüttelt Frau Rat den Kopf gegenüber dem 48-Jährigen. Es setzt für ihn fünf Monate bedingte Haft – nicht rechtskräftig.

Sophie Pratschner
