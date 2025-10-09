Jeder dritte Hund ist süchtig nach Spielzeug

Jeder dritte getestete Hund ist spielzeugsüchtig, berichtet Forscherin Stefanie Riemer im Journal „Scientific Reports“. Ist das Objekt der Begierde nicht unmittelbar in Reichweite, interessieren betroffene Vierbeiner weder Futter noch die Besitzer. Ihre Blicke fixieren es, sie versuchen beharrlich, zu ihm zu gelangen, und sind unfähig, sich zu beruhigen.