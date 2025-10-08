Zwei Verletzte bei Kollisionen mit Rennrädern

Kurz vor Mittag ereignete sich der Unfall auf der Landesstraße L261 in Grän. Dort war wegen Bauarbeiten ein Abschnitt nur erschwert passierbar. Die Baustelle war laut Polizei ordnungsgemäß beschildert. Eine deutsche Rennradfahrerin (30) und ihr Begleiter (31) fuhren hintereinander, als die Frau im Bereich der Baustelle auf den 31-Jährigen auffuhr. Dieser hatte offenbar stark gebremst. Die Deutsche kam zu Sturz und blieb erheblich verletzt liegen.