Zwei Verletzte bei Kollisionen mit Rennrädern

Rennradfahren liegt in Tirol voll im Trend. Das sieht man auch an den steigenden Unfallzahlen. Am Mittwoch wurden in Grän und in Landeck zwei Frauen (30 und 38) bei Unfällen erheblich verletzt.
Kurz vor Mittag ereignete sich der Unfall auf der Landesstraße L261 in Grän. Dort war wegen Bauarbeiten ein Abschnitt nur erschwert passierbar. Die Baustelle war laut Polizei ordnungsgemäß beschildert. Eine deutsche Rennradfahrerin (30) und ihr Begleiter (31) fuhren hintereinander, als die Frau im Bereich der Baustelle auf den 31-Jährigen auffuhr. Dieser hatte offenbar stark gebremst. Die Deutsche kam zu Sturz und blieb erheblich verletzt liegen.
Zusammenstoß auf einer Kreuzung
Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Gemeindegebiet von Landeck. Im Kreuzungsbereich Urtlweg kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Rennradfahrerin (38) aus den Niederlanden und dem Pkw einer 81-jährigen Einheimischen. Die 38-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und kam auf der Straße erheblich verletzt zu liegen. Sie wurde ins Krankenhaus Zams eingeliefert.
