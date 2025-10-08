Restaurant im Montforthaus schließt mit Jahresende

Genau diese Probleme machen sich inzwischen auch in den Zahlen bemerkbar. Und so ziehen die Zuständigen der Stadt, die nach einem Rechnungshofbericht zum Montforthaus arg in die Kritik geraten waren, die Notbremse. Der Betrieb wird mit Jahresende eingestellt. „Grund für diesen Schritt ist die mangelnde Rentabilität des Restaurantbetriebs aufgrund des derzeitigen Konzepts und die damit verbundene hohe finanzielle Belastung für die Stadt Feldkirch“ erklärte Bürgermeister Manfred Rädler.