Hätte Merkel Putin gebremst?

Von der Hand zu weisen ist es nämlich nicht, dass Angela Merkel, die bekanntlich in ihrer Jugend in der DDR politisch sozialisiert wurde, mit dem über lange Jahre in eben derselben DDR stationierten ehemaligen KGB-Agenten Putin hätte reden können. Ob sie deshalb die russische Aggression auf die Ukraine verhindert hätte, ist eine andere Frage. Ganz offensichtlich aber deutet Merkel an, dass es auch auf EU-Seite eine gewisse Mitschuld am Ausbruch des Krieges gab.