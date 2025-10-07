Ausstellung „Terra Blue“: Vom Weltall auf die Erde

Die Aufnahmen und Informationen regen zum Nachdenken an und zeigen die Schönheit unseres Planeten und auch seine Verletzlichkeit. Ein Highlight ist das große, detailgetreue Standmodell der Europa-Rakete ARIANE V. Ich beende meinen Ausflug mit einem Foto in einem Raumanzug vor einer Marslandschaft. Bis 11. Oktober ist die Ausstellung noch frei zugänglich. Außerdem haben Schulklassen die Möglichkeit, an einem Plakatwettbewerb teilzunehmen.