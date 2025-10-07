Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Noch bis 11. Oktober

Ausstellung „Terra Blue“: Vom Weltall auf die Erde

Kärnten
07.10.2025 16:00
Viele Besucher faszinieren die Bilder und Modelle der Ausstellung Terra Blue in den Klagenfurter ...
Viele Besucher faszinieren die Bilder und Modelle der Ausstellung Terra Blue in den Klagenfurter City Arkaden. Bis 11. Oktober ist sie noch frei zugänglich.(Bild: Evelyn Hronek)

Die kostenlose Ausstellung in den Klagenfurter City Arkaden lockt mit detaillierten Modellen, Satellitenaufnahmen aus dem All und einem Wettbewerb für Schulklassen. 

0 Kommentare

Gemeinsam mit zahlreichen Menschen betrete ich die Klagenfurter City Arkaden. Doch anstatt Kleidung zu kaufen, bin ich auf der Suche nach etwas anderem. Mein Ziel ist die aktuelle Ausstellung „Terra Blue – die Erde im globalen Wandel“.

Es dauert nicht lange, da erblicke ich den blauen Modellglobus im Keller des Einkaufszentrums. Einige Besucher stehen daneben und begutachten das Modell. Dahinter erspähe ich den Rest der Ausstellung.

Ich schlendere an den großen, ausgestellten Leinwänden vorbei und bewundere die Details der Satellitengrafiken: Sie bilden interessante Teile der Erde aus dem All ab und veranschaulichen den globalen Wandel des Planeten – die konstante Ausbreitung der Wüsten, den Rückgang des ewigen Eises, Meeresströmungen etc.

Auch ein Weltraumanzug für Fotos steht bereit.
Auch ein Weltraumanzug für Fotos steht bereit.(Bild: Evelyn Hronek)
Satellitenbilder und Modelle gibt es in den City Arkaden zu bestaunen.
Satellitenbilder und Modelle gibt es in den City Arkaden zu bestaunen.(Bild: Evelyn Hronek)
Das detailgetreue Standmodell der Europa-Rakete ARIANE V zieht Interessierte an.
Das detailgetreue Standmodell der Europa-Rakete ARIANE V zieht Interessierte an.(Bild: Evelyn Hronek)

Die Aufnahmen und Informationen regen zum Nachdenken an und zeigen die Schönheit unseres Planeten und auch seine Verletzlichkeit. Ein Highlight ist das große, detailgetreue Standmodell der Europa-Rakete ARIANE V. Ich beende meinen Ausflug mit einem Foto in einem Raumanzug vor einer Marslandschaft. Bis 11. Oktober ist die Ausstellung noch frei zugänglich. Außerdem haben Schulklassen die Möglichkeit, an einem Plakatwettbewerb teilzunehmen.

Übrigens: An der Kundeninformation erhalten die Teilnehmer drei Plakatbögen (A1), eine Broschüre sowie alle wichtigen Informationen zum Schulklassen- Wettbewerb. Die besten drei Plakate werden mit Geldpreisen für die Klasse belohnt.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
130.808 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
130.592 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Tirol
Todes-Absturz von Brücke in Inn: Identität geklärt
115.061 mal gelesen
Der komplett demolierte Wagen wurde aus dem Inn gezogen.
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1517 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1242 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Innenpolitik
Babler prescht entgegen der Regierungslinie vor
1069 mal kommentiert
Auch der SPÖ-Chef will eine Steuersenkung.
Mehr Kärnten
Remis im Spitzenspiel
8:0! Voitsberger deklassieren Deutschlandsberg
Noch bis 11. Oktober
Ausstellung „Terra Blue“: Vom Weltall auf die Erde
Wildbachverbauung
Schutz für Bergsteigerdorf vor reißenden Fluten
Beliebtes Steakhaus
The Butcher’s verabschiedet sich aus Millstatt
tödlicher Autounfall
Villacherin auf bayrischer Autobahn gestorben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf