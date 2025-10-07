Ausstellung „Terra Blue“: Vom Weltall auf die Erde

Die kostenlose Ausstellung in den Klagenfurter City Arkaden lockt mit detaillierten Modellen, Satellitenaufnahmen aus dem All und einem Wettbewerb für Schulklassen.
Gemeinsam mit zahlreichen Menschen betrete ich die Klagenfurter City Arkaden. Doch anstatt Kleidung zu kaufen, bin ich auf der Suche nach etwas anderem. Mein Ziel ist die aktuelle Ausstellung „Terra Blue – die Erde im globalen Wandel“.
Es dauert nicht lange, da erblicke ich den blauen Modellglobus im Keller des Einkaufszentrums. Einige Besucher stehen daneben und begutachten das Modell. Dahinter erspähe ich den Rest der Ausstellung.
Ich schlendere an den großen, ausgestellten Leinwänden vorbei und bewundere die Details der Satellitengrafiken: Sie bilden interessante Teile der Erde aus dem All ab und veranschaulichen den globalen Wandel des Planeten – die konstante Ausbreitung der Wüsten, den Rückgang des ewigen Eises, Meeresströmungen etc.
Die Aufnahmen und Informationen regen zum Nachdenken an und zeigen die Schönheit unseres Planeten und auch seine Verletzlichkeit. Ein Highlight ist das große, detailgetreue Standmodell der Europa-Rakete ARIANE V. Ich beende meinen Ausflug mit einem Foto in einem Raumanzug vor einer Marslandschaft. Bis 11. Oktober ist die Ausstellung noch frei zugänglich. Außerdem haben Schulklassen die Möglichkeit, an einem Plakatwettbewerb teilzunehmen.
Übrigens: An der Kundeninformation erhalten die Teilnehmer drei Plakatbögen (A1), eine Broschüre sowie alle wichtigen Informationen zum Schulklassen- Wettbewerb. Die besten drei Plakate werden mit Geldpreisen für die Klasse belohnt.
