Langläufer aus Salzburg darf auf Ehrung hoffen

Wenn in der Wiener Stadthalle heute Abend die Lotterien-Sporthilfe-Gala, bei der Österreichs Sportler des Jahres gekürt werden, steigt, darf sich auch ein Salzburger Hoffnungen auf eine Trophäe machen. Mladen Marjanovic, ein Athlet mit Trisomie 21, ist unter den Top-3 in der Kategorie Special Olympics. Der Langläufer gewann heuer Gold über 50 und 100 Meter bei den World Winter Games in Turin (It). „Dass Mladen nominiert ist, macht uns bei der Lebenshilfe Salzburg sehr stolz“, betont sein Trainer Manfred Passler, der natürlich auf den Sieg hofft: „Ihn mit dem Pokal in der Hand jubeln zu sehen, wäre ein Wahnsinn.“