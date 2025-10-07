Langläufer aus Salzburg darf auf Ehrung hoffen

Mladen Marjanovic zeigte im Winter auf und könnte dafür geehrt werden. Der Langläufer gewann nämlich zweimal Gold bei den World Winter Games und ist unter den Top-3 in der Kategorie Special Olympics bei der Sportlerwahl.
Wenn in der Wiener Stadthalle heute Abend die Lotterien-Sporthilfe-Gala, bei der Österreichs Sportler des Jahres gekürt werden, steigt, darf sich auch ein Salzburger Hoffnungen auf eine Trophäe machen. Mladen Marjanovic, ein Athlet mit Trisomie 21, ist unter den Top-3 in der Kategorie Special Olympics. Der Langläufer gewann heuer Gold über 50 und 100 Meter bei den World Winter Games in Turin (It). „Dass Mladen nominiert ist, macht uns bei der Lebenshilfe Salzburg sehr stolz“, betont sein Trainer Manfred Passler, der natürlich auf den Sieg hofft: „Ihn mit dem Pokal in der Hand jubeln zu sehen, wäre ein Wahnsinn.“
Der 55-Jährige zeigt sich von den sportlichen Fähigkeiten seines 37-jährigen Schützlings generell begeistert: „Mit dem Langlaufen hat er erst vor zwei Jahren begonnen und räumt jetzt schon Medaillen ab. Auch beim Schwimmen hat er Talent, davon muss ich ihn aber noch überzeugen.“ Die Arbeit mit Marjanovic genießt Passler: „Natürlich ist es nicht immer einfach. Aber wenn man sieht, wie viel Freude er nach einem Sieg hat, weiß man, warum man es macht.“
