Schmittentunnel für drei Wochen komplett gesperrt

Die zuständige Landesverkehrsabteilung legte die notwendige Sperre rund um die Herbstferien. Bei der ersten Sperre werden die regelmäßige Reinigung des Tunnels, die Wartungsarbeiten und notwendige Bauarbeiten an den Durchgängen zum neuen Flucht- und Rettungsstollen gleichzeitig durchgeführt.

„Es wird der Gehsteig im Haupttunnel abgetragen und bei den Durchgängen angepasst. Dazu kommen Grabungsarbeiten bei den Pannenbuchten und der Anschluss der Entwässerungsleitung zwischen Haupt- und Rettungstunnel. Es müssen auch die Löschwasserleitungen von bestehendem Tunnel und Rettungsstollen verbunden werden“, erklärt Projektleiter Josef Krammer zu den Arbeiten an den Durchgängen zum neuen Stollen.