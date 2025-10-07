Im Oktober und November wird der Schmittentunnel für drei Wochen komplett gesperrt. Die Sperre erfolgt von 13. bis 23. Oktober sowie vom 3. bis 14. November. Grund sind Reinigungs- und Bauarbeiten.
Die zuständige Landesverkehrsabteilung legte die notwendige Sperre rund um die Herbstferien. Bei der ersten Sperre werden die regelmäßige Reinigung des Tunnels, die Wartungsarbeiten und notwendige Bauarbeiten an den Durchgängen zum neuen Flucht- und Rettungsstollen gleichzeitig durchgeführt.
„Es wird der Gehsteig im Haupttunnel abgetragen und bei den Durchgängen angepasst. Dazu kommen Grabungsarbeiten bei den Pannenbuchten und der Anschluss der Entwässerungsleitung zwischen Haupt- und Rettungstunnel. Es müssen auch die Löschwasserleitungen von bestehendem Tunnel und Rettungsstollen verbunden werden“, erklärt Projektleiter Josef Krammer zu den Arbeiten an den Durchgängen zum neuen Stollen.
Im November werden dann die Vorbereitungen für den Einbau der Tore in den Durchgängen zum Flucht- und Rettungsstollen getroffen und die Beschichtungen zum Schutz der Bauwerke aufgetragen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.