Podest zum WM-Auftakt für Salzburger Duo

Für Keanu Prettner und Jakob Flachberger ist die Weltmeisterschaft zunächst nicht optimal angelaufen: Die Paarung vom Union Yacht Club Wolfgangsee wählte für die erste Wettfahrt einen schlechten Trimm und eröffnete mit Platz 17. „Das erste Rennen war keine gute Wettfahrt, die Einstellungen waren nicht optimal und auch vom Speed her waren wir schwach. Dann haben wir den Trimm für die weiteren beiden Races adaptiert und es ist besser gelaufen – auch, weil wir den Kurs dann besser gelesen haben“, berichtet Steuermann Keanu Prettner.