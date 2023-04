Auch Justiz muss am Arbeitsmarkt attraktiv sein

Faire und attraktive Arbeitsbedingungen

Sein Hauptanliegen beschreibt Gschwandtner so: „Für eine funktionierende Justiz benötigen wir faire und attraktive Arbeitsbedingungen. Nur so können wir auf den Dienststellen im Wettbewerb um die besten Fach- und Nachwuchskräfte gewinnen. Wir brauchen eine deutliche Verbesserung der Arbeitsplatzbewertungen und spürbare Erhöhung der Anfangsgehälter, damit wir in der Arbeitswelt konkurrenzfähig sein können.“