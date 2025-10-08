Die ersten Minusgrade setzten dem Mais zu

Im Lungau war es dem Mais bisher zu kalt: Es wagen sich aber immer mehr Mutige an den Anbau. Auch Maturanten der Landwirtschaftsschule Ursprung betreuen heuer ein Experimentierfeld. Die Kälte der letzten Tage hinterließ Spuren.
Bei fünf bis sechs Minusgraden fühlt sich die eigentlich tropische Pflanze nicht mehr wohl. Mais gilt als Sonnenkind, braucht die Wärme. Jetzt ist die saftig-grüne Farbe am Versuchsfeld im Tamsweger Ortsteil Mörtelsdorf dahin.
Experimentierfeld für Abschlussarbeit
Drei Maturanten von der Landwirtschaftsschule in Elixhausen-Ursprung, ihr Lehrer Stefan Graggaber und der Maschinenring verfolgten dieser Tage den Wetterbericht gespannt. Denn der Mais sollte solange wie möglich stehen bleiben. Wegen des Kälteeinbruchs wird diese Woche noch ein großer Feldhäcksler auffahren und die Pflanze in kleine Stücke zerteilen.
„So haben wir ein gutes Grundfutter für die Kühe“, ist Bauer Hans Seitlinger überzeugt, dass Mais auch im Lungau eine Zukunft hat. Mittlerweile werden im Bezirk schon rund 30 Hektar angebaut.
Der Mais hat sich zwar verfärbt, aber keinen Schaden genommen. Im Gegenteil: „Es könnte sein, dass er durch den Frost sogar etwas an Trockenmasse gewinnt“, weiß Christian Seifter, einer der drei Maturanten mit Schwerpunkt Mais.
Sie haben für ihre Abschlussarbeit sechs Sorten mit jeweils zwei Arten von Düngung auf rund zweieinhalb Hektar angepflanzt.
Worauf es beim Anbau ankommt? Mais ist wärmeliebend. Deshalb sollte die Bodentemperatur bei mindestens 8 bis 10 Grad liegen.
Erste Tests führten die Maiskenner bei einem Feldtag vor zwei Wochen durch. Lehrer Graggaber: „Es schaut trotz allem nach einem guten Jahr aus!“ Die Ernte wird jetzt noch wertvolle Infos bringen. Die Erwartungen sind hoch: „Wir werden die beste Sorte für den Lungau finden!“
