Die ersten Minusgrade setzten dem Mais zu

Experimentierfeld für Abschlussarbeit

Drei Maturanten von der Landwirtschaftsschule in Elixhausen-Ursprung, ihr Lehrer Stefan Graggaber und der Maschinenring verfolgten dieser Tage den Wetterbericht gespannt. Denn der Mais sollte solange wie möglich stehen bleiben. Wegen des Kälteeinbruchs wird diese Woche noch ein großer Feldhäcksler auffahren und die Pflanze in kleine Stücke zerteilen.