Sportzentrum am Tauern

Bald wieder Leben in den Hallen des Herminators

Salzburg
08.10.2025 07:00
Christoph Bernhofer und Peter Holzner (re.) packen im Sportzentrum an.
Christoph Bernhofer und Peter Holzner (re.) packen im Sportzentrum an.

Der Olympiastützpunkt in Obertauern war einst die Erfolgsschmiede von Hermann Maier. Trainerguru Heinrich Bergmüller lockte Spitzensportler aus nah und fern auf den Tauern. Dann folgten Aus und Verfall. Das soll sich jetzt bald ändern. Zwei Einheimische Unternehmern haben Großes vor.

Blut, Schweiß und Tränen standen im ehemaligen Olympiastützpunkt in Obertauern auf der Tagesordnung. Hier wurden große Sportlerkarrieren geschmiedet. Hermann Maier war das Aushängeschild von Trainerguru Heinrich Bergmüller, der das Zentrum 1995 aus der Taufe hob. Hunderte Spitzensportler gingen ein und aus. Sie alle quälten sich auf 1800 Metern Seehöhe für den Traum vom großen Erfolg.

Skistar Hermann Maier trainierte auf 1800 Metern Seehöhe unter Trainerguru Heinrich Bergmüller. ...
Skistar Hermann Maier trainierte auf 1800 Metern Seehöhe unter Trainerguru Heinrich Bergmüller. Hier im Jahr 2001.

Mit dem Ende vieler Sportlerkarrieren war es im Jahr 2006 mit dem Sportzentrum vorbei. Schon zuvor immer wieder in finanzielle Turbulenzen geraten, folgte das endgültige Aus. Seither wurde das Gebäude, das den Gemeinden Tweng und Untertauern gehört, nur stiefmütterlich genutzt oder stand gleich ganz leer. Eine Hoteliersfamilie hatte hier zeitweise Mitarbeiter untergebracht, ein Abriss wurde immer wieder diskutiert.

In den 1990er Jahren sogar als Olympiastützpunkt kategorisiert, folgte 2006 das Aus für die ...
In den 1990er Jahren sogar als Olympiastützpunkt kategorisiert, folgte 2006 das Aus für die Kaderschmiede.

Potenzial ist da - Treffpunkt für Einheimische fehlt
“Wir haben nicht länger hinschauen wollen“, sagt Peter Holzner. Der Unternehmer hat deshalb mit Hotelier Christoph Bernhofer die ehemalige Leistungssportschmiede gepachtet. Sie wollen das Sportzentrum endlich wieder mit Leben füllen. Es soll diesmal aber um den Breitensport gehen; um Einheimische, Mitarbeiter von Betrieben und Gäste. Rund 14.000 Menschen leben in der Wintersaison in Obertauern. „Das Potenzial ist also ganz klar da“, sagt Bernhofer.

Drei Courts für Paddle-Tennis, einem trendigen Mix aus Squash und Tennis, sollen das Aushängeschild werden. Dazu kommen ein Fitnessstudio einer großen Kette unter der Leitung von Toni Klein und ein moderner Indoor-Parcours des Fitnesstrends Hyrox. Das alles wird bis November in der ehemaligen Tennishalle installiert. Kegelbahn oder Golf-Simulator runden das Programm ab. Das alte Sportstüberl ist auch schon neu verpachtet. Gerald und Dani Zehner vom DAV-Haus möchten hier wieder zum Einheimischen-Treffpunkt werden.

Mit 22. November gehen in Stüberl und Sportzentrum wieder das Licht an. Eine Woche vor dem offiziellen Saisonstart in die Wintersaison am Tauern.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
