Bald wieder Leben in den Hallen des Herminators

Drei Courts für Paddle-Tennis, einem trendigen Mix aus Squash und Tennis, sollen das Aushängeschild werden. Dazu kommen ein Fitnessstudio einer großen Kette unter der Leitung von Toni Klein und ein moderner Indoor-Parcours des Fitnesstrends Hyrox. Das alles wird bis November in der ehemaligen Tennishalle installiert. Kegelbahn oder Golf-Simulator runden das Programm ab. Das alte Sportstüberl ist auch schon neu verpachtet. Gerald und Dani Zehner vom DAV-Haus möchten hier wieder zum Einheimischen-Treffpunkt werden.