Reifenwuchtmaschine bezahlt, aber sie kam nie an

Ein Salzburger hielt im September Ausschau nach einer Reifenwuchtmaschine und wurde dabei auf einer Online-Plattform fündig. Weil die bezahlte Ware nie ankam, erstattete er Anzeige bei der Polizei.
Eine Reifenwuchtmaschine wird in Werkstätten verwendet, um Ungleichgewichte in einem Rad zu erkennen und auszugleichen. Genau so ein Gerät wollte ein Salzburger im September erwerben. Auf einer Verkaufsplattform im Internet wurde er fündig und überwies deshalb Tausende Euro auf das Konto eines Anbieters.
Polizei wurde in Oberösterreich fündig
Der 44-Jährige sah sein Wunschobjekt aber nie. Weshalb er auch Anzeige bei der Polizei erstattete. Nach Ermittlungen konnte ein 49-Jähriger aus Oberösterreich ausfindig gemacht werden. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen Betrugs angezeigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.