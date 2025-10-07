Wegen Ferien am Rhein droht Salzburg neuer Stau

In sechs deutschen Bundesländern beginnen am Wochenende die Herbstferien. Viele Deutsche werden diese Gelegenheit zu einem Wanderurlaub nutzen, auf der Tauernautobahn droht also Stau.
In den deutschen Bundesländern Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt beginnen am kommenden Wochenende die zweiwöchigen Herbstferien. Laut Reise-Experten werden viele Familien diese Auszeit für einen Wanderurlaub in Salzburg, Tirol, Kärnten oder den Dolomiten nutzen.
Besonders Urlauber aus dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland, Nordrhein-Westfalen, werden für einen Verkehrsanstieg sorgen. Der ARBÖ warnt ab Freitagnachmittag und am Samstag vor Staus und Verzögerungen rund um die Stadt Salzburg und auf der Tauernautobahn Richtung Süden.
Kommentare
