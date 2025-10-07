Vorteilswelt
ÖFB-Profi vor Comeback

Xaver Schlager nach Verletzung zurück im Training

Deutsche Bundesliga
07.10.2025 15:55
Xaver Schlager
Xaver Schlager(Bild: AFP/APA/Ronny Hartmann)

Fußball-Nationalspieler Xaver Schlager ist bei RB Leipzig wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. 

Der Mittelfeldspieler hatte sich Mitte September eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen und versäumt deshalb auch die WM-Qualifikationsspiele des ÖFB-Teams in dieser Woche.

