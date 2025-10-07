Nobelpreis: „Trump gefährdet US-Führungsrolle“

Sorge um Auswirkungen in anderen Ländern

Trumps Einschnitte könnten zur Abwanderung von Wissenschaftern führen und sich somit auch auf die Forschung in anderen Ländern auswirken, sind sich Ellegren und Perlmann einig. Haben Forscher ihre Stelle oder Finanzierung erst einmal verloren, kehrten sie möglicherweise selbst dann nicht in ihre Fachgebiete zurück, wenn die Budgets eines Tages wieder aufgestockt werden. Jüngere angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler könnten sich angesichts der politischen Lage nun gegen eine Karriere in der Forschung entscheiden, sagen Ellegren und Perlmann. „Es besteht die Gefahr, dass eine ganze Generation junger Forscher verloren geht“, befürchtet Ellegren.