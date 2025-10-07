Vorteilswelt
China führt

Erstmals mehr Grünstrom als Kohlestrom produziert

Wirtschaft
07.10.2025 15:23
Eine Photovoltaik-Anlage auf einem Dach in Rio de Janeiro (Archivbild)
Eine Photovoltaik-Anlage auf einem Dach in Rio de Janeiro (Archivbild)(Bild: AP)

Im ersten Halbjahr 2025 ist weltweit erstmals mehr Grün- als Kohlestrom produziert worden. Für das weltweite Solarwachstum war vor allem China verantwortlich, wie eine Studie der Denkfabrik Ember zeigt. Dahinter folgen die USA, EU, Indien und Brasilien.

Der Anteil der erneuerbaren Energien hat sich auf 34,3 Prozent erhöht. Das ist ein Plus im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Gleichzeitig ging die Verstromung von Kohle laut der Denkfabrik um knapp ein Prozent zurück. Der Kohleanteil lag zuletzt bei 33,1 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland wurden laut dem Statistischen Bundesamt im ersten Halbjahr 62 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt und 21 Prozent aus Kohle.

„Wir erleben die ersten Anzeichen eines entscheidenden Wendepunkts. Solar- und Windenergie wachsen inzwischen schnell genug, um den weltweit steigenden Strombedarf zu decken“, sagte Ember-Stromanalystin Małgorzata Wiatros-Motyka. Die gesamte weltweite Stromnachfrage stieg im ersten Halbjahr 2025. „Dieser Anstieg wurde mehr als ausgeglichen durch die Zunahme der Solarstromerzeugung (plus 306 TWh) und der Windstromerzeugung (plus 97 TWh)“, heißt es in der Studie.

Lesen Sie auch:
Insgesamt sieht die E-Control die Versorgungssicherheit auf hohem Niveau.
Erneuerbaren-Rekord
Österreichs Stromversorgung durchgehend gesichert
25.04.2025
„Raum nach oben“
Eigene erneuerbare Energie für heuer verbraucht
30.05.2025

Das weltweite Solarwachstum kam zu 55 Prozent aus China, gefolgt von den USA (14 Prozent), der EU (zwölf Prozent), Indien (knapp sechs Prozent) und Brasilien (rund drei Prozent).

