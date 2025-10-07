Erstmals mehr Grünstrom als Kohlestrom produziert

Der Anteil der erneuerbaren Energien hat sich auf 34,3 Prozent erhöht. Das ist ein Plus im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024. Gleichzeitig ging die Verstromung von Kohle laut der Denkfabrik um knapp ein Prozent zurück. Der Kohleanteil lag zuletzt bei 33,1 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland wurden laut dem Statistischen Bundesamt im ersten Halbjahr 62 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugt und 21 Prozent aus Kohle.