„War schwer, den richtigen Sender reinzubekommen“

„Es war anfangs gar nicht so leicht, den Sender reinzubekommen“, hat Grasshoppers-Trainer Gerald Scheiblehner die Aufgabe mittlerweile gemeistert und kann die Spiele seines Ex-Klubs Blau-Weiß Linz von der Schweiz aus mitverfolgen. Ebenfalls Thema im sportkrone.at-Interview: die Höhepunkte der vergangenen Saison, und der Spielstil im Nachbarland.