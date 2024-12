Großer Mieterwechsel in der Salzburger Altstadt

Für das ehemalige Central-Kino in der Linzergasse 17-19 ist dafür nun der Mietvertrag unterschrieben. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist CBRE hat die knapp 700 Quadratmeter an Optik Wutscher vermittelt. Die mit mehr als 100 Filialen in ganz Österreich aktive Optikerfamilie wird im März dort ihren dritten Flagship-Store eröffnen. Man will so zum ersten Ansprechpartner bei Brillen für die Salzburger werden.