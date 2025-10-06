Austria Salzburg: Redebedarf nach gutem Start

Sechs Punkte Vorsprung hat Austria Salzburg nach neun Runden in der 2. Liga auf den ersten Abstiegsplatz. Die Länderspielpause wollen die Violetten nun für viele Dinge nutzen. Dazu gehören auch Gespräche mit allen Spielern.
„Von den vergangenen fünf Spielen war das wohl das schlechteste. Wichtig sind die drei Punkte.“ Das sagte Trainer Christian Schaider nach dem 4:2-Heimsieg von Austria Salzburg gegen Hertha Wels. Erstmals seit Mitte August gewann der Aufsteiger wieder. Nach neun Runden beträgt das Polster auf den ersten Abstiegsplatz bereits sechs Punkte.
Dazu bieten die Violetten echtes Spektakel. Im Schnitt fallen 3,6 Treffer pro Partie (Torverhältnis 16:17). Bei den Gegentreffern, vor allem bei Standards, geht es für die Gegner aber viel zu einfach. „Wir wollen die Wehwehchen in der Länderspielpause und bis zum Winter so gut wie möglich beheben“, erklärt der 48-jährige Coach.
Einsatzminuten im Testspiel warten
Abseits des Platzes werden die Verantwortlichen Gespräche mit allen Spielern führen. Nicht jeder ist nach dem Start zufrieden, spielt kaum oder sogar nur für die Zweitvertretung in der 1. Klasse Nord. Am Donnerstag im Test gegen den SAK soll es gerade für diese Kicker Minuten geben.
