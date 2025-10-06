Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wehwehchen abstellen“

Austria Salzburg: Redebedarf nach gutem Start

Salzburg
06.10.2025 11:00
Austria Salzburg liegt nach neun Runden auf Platz zehn in der 2. Liga.
Austria Salzburg liegt nach neun Runden auf Platz zehn in der 2. Liga.(Bild: GEPA)

Sechs Punkte Vorsprung hat Austria Salzburg nach neun Runden in der 2. Liga auf den ersten Abstiegsplatz. Die Länderspielpause wollen die Violetten nun für viele Dinge nutzen. Dazu gehören auch Gespräche mit allen Spielern. 

0 Kommentare

„Von den vergangenen fünf Spielen war das wohl das schlechteste. Wichtig sind die drei Punkte.“ Das sagte Trainer Christian Schaider nach dem 4:2-Heimsieg von Austria Salzburg gegen Hertha Wels. Erstmals seit Mitte August gewann der Aufsteiger wieder. Nach neun Runden beträgt das Polster auf den ersten Abstiegsplatz bereits sechs Punkte.

Dazu bieten die Violetten echtes Spektakel. Im Schnitt fallen 3,6 Treffer pro Partie (Torverhältnis 16:17). Bei den Gegentreffern, vor allem bei Standards, geht es für die Gegner aber viel zu einfach. „Wir wollen die Wehwehchen in der Länderspielpause und bis zum Winter so gut wie möglich beheben“, erklärt der 48-jährige Coach.

Lesen Sie auch:
John Fitz mit Austria Salzburgs Obmann David Rettenbacher.
Kommt aus Australien
Dieser Edelfan brachte Austria Salzburg Glück
04.10.2025
In der 2. Liga
Austria Salzburg siegt im Duell der Aufsteiger
04.10.2025

Einsatzminuten im Testspiel warten
Abseits des Platzes werden die Verantwortlichen Gespräche mit allen Spielern führen. Nicht jeder ist nach dem Start zufrieden, spielt kaum oder sogar nur für die Zweitvertretung in der 1. Klasse Nord. Am Donnerstag im Test gegen den SAK soll es gerade für diese Kicker Minuten geben.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Deutschlands Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht über das Scheitern der Diplomatie mit ...
Brisantes Interview
Merkel gibt Polen eine Mitschuld an Putins Krieg
Der Horror-Clown wurde beim Coup fotografiert, kommt jetzt ins Fernsehen.
Fahndungsaufruf
Horror-Clown wird jetzt zum TV-Star wider Willen
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
„Echte Reaktion“ fehlt
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
134.461 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.596 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
100.751 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1405 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1139 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1113 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf