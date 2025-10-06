Austria Salzburg: Redebedarf nach gutem Start

Einsatzminuten im Testspiel warten

Abseits des Platzes werden die Verantwortlichen Gespräche mit allen Spielern führen. Nicht jeder ist nach dem Start zufrieden, spielt kaum oder sogar nur für die Zweitvertretung in der 1. Klasse Nord. Am Donnerstag im Test gegen den SAK soll es gerade für diese Kicker Minuten geben.