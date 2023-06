Frankenmarkter füllt nun Wasser aus OÖ in die Dose

Ziel: Die Jungen zum Trinken von Mineralwasser animieren

Mit Dosen in einer schlicht-modernen Optik und Premiumcharakter, wie es das Unternehmen nennt, soll die junge Zielgruppe zum Trinken von Mineralwasser animiert werden. Eine Ähnlichkeit zu „Liquid Death“, was die Aufmachung angeht, ist nicht von der Hand zu weisen. Bei anderen Herstellern ist man schon länger auf den Dosengeschmack gekommen: So füllt Gasteiner, Teil der Spitz-Gruppe aus Attnang-Puchheim, seine Fruity-Sorten und das sogenannte Energy-Water in der Soe ab.