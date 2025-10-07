Schutz für Bergsteigerdorf vor reißenden Fluten

Die neue Wildbachverbauung soll mehr Sicherheit für Gemeinde und Landesstraße bringen. Die alte Betonrinne weicht daher einem modernen Hochwasserschutz.
Der Liputznikbach erscheint auf den ersten Blick wie ein kleines Rinnsal. Doch bei Extremwetterereignissen stellte das Gewässer die Gemeinde und auch die Einsatzkräfte immer wieder vor Herausforderungen. Doch damit soll endgültig Schluss sein.
Nach einem Gemeinderatsbeschluss und der Zustimmung des Landes Kärnten erhält der Liputznikbach statt der über 60 Jahre alten Betonrinne einen hochmodernen Hochwasserschutz. Auch die Seitenbäche sollen für eventuelle Hochwasser gerüstet werden. „Hochwasserschutz bedeutet Lebensqualität und Zukunftssicherung zugleich“, betont Katastrophenschutzlandesrat Daniel Fellner.
Insgesamt 1,7 Millionen Euro fließen in das Bauvorhaben im Bergsteigerdorf. Über eine Million Euro steuert der Bund bei und 340.000 Euro das Land. Das restliche Geld kommt von anderen Organisationen.
