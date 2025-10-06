Koralmbahn: ÖBB schalten die neuen Fahrpläne frei

Wie sieht es in die umgekehrte Richtung aus? Früheste Abfahrt in Klagenfurt ist um 4:58 Uhr, um 5:57 Uhr sind die Passagiere in Graz. Für Pendler interessant ist wohl der Expresszug um 5:56 Uhr (Ankunft in Graz: 6:38 Uhr). Die letzte Abfahrt in Richtung Steiermark erfolgt um 23:02 Uhr, kurz vor Mitternacht ist man in Graz. Sollte der SK Sturm wieder einmal am Wörthersee Champions-League-Spiele austragen, kommen Zuschauer also mit dem Zug (bei Ankick um 21 Uhr) nicht mehr nach Hause.