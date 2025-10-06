Vorteilswelt
Die ersten Details

Koralmbahn: ÖBB schalten die neuen Fahrpläne frei

Steiermark
06.10.2025 09:17
Ab 14. Dezember fahren Personenzüge durch den neuen Koralmtunnel.
Ab 14. Dezember fahren Personenzüge durch den neuen Koralmtunnel.(Bild: ÖBB/Chris Zenz)

Mit Eröffnung der Koralmbahn am 14. Dezember ändern sich die Bahn-Fahrpläne radikal. Montagfrüh haben die ÖBB die neuen Fahrpläne freigeschaltet, im Laufe des Tages stellt man in Graz und Klagenfurt weitere Details vor. Hier die ersten Details. 

Bereits im September hat ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä bekanntgegeben, dass es künftig täglich 29 Direktverbindungen zwischen Graz und Klagenfurt über die Koralmbahn geben wird, darunter sind neun Railjet-Express-Züge ohne Zwischenhalt, die nur 41 Minuten für die Strecke benötigen. Mit Stopps am Bahnhof Weststeiermark und in St. Paul im Lavanttal sind es gut 55 Minuten. Dazu kommen noch acht zusätzliche Direktverbindungen über die Obersteiermark (Bruck, Leoben, Knittelfeld, Judenburg) – allerdings mit einer Fahrtzeit von mehr als drei Stunden.

Der erste Zug von Graz nach Klagenfurt fährt werktags exakt um 5 Uhr ab. Der erste Express-Zug folgt um 8:22 Uhr, er ist um 9:03 Uhr in Klagenfurt. Letzte Verbindung in Richtung Kärnten: Abfahrt in Graz ist um 23:22 Uhr, Ankunft in Klagenfurt um 0:21 Uhr.

ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä
ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä(Bild: Imre Antal)

Wie sieht es in die umgekehrte Richtung aus? Früheste Abfahrt in Klagenfurt ist um 4:58 Uhr, um 5:57 Uhr sind die Passagiere in Graz. Für Pendler interessant ist wohl der Expresszug um 5:56 Uhr (Ankunft in Graz: 6:38 Uhr). Die letzte Abfahrt in Richtung Steiermark erfolgt um 23:02 Uhr, kurz vor Mitternacht ist man in Graz. Sollte der SK Sturm wieder einmal am Wörthersee Champions-League-Spiele austragen, kommen Zuschauer also mit dem Zug (bei Ankick um 21 Uhr) nicht mehr nach Hause.  

Erster Zug von Graz nach Wien schon um 5 Uhr früh
Deutlich ausgeweitet wird auch das Angebot in Richtung Wien. Circa 33-mal wird täglich zwischen den beiden größten Städten Österreichs gefahren. Der erste Zug in Richtung Bundeshauptstadt startet am Grazer Hauptbahnhof künftig schon um 5 Uhr früh (derzeit ist es kurz vor halb sechs), Ankunft in Wien ist um 7:40 Uhr – für Businesstermine sicher interessant. 

Grundsätzlich gibt es ab Mitte Dezember immer zur vollen Stunde einen Zug nach Wien, dazwischen folgt eine weitere Verbindung mit unterschiedlichen Startzeiten. Neu sind auch die Railjet-Express-Züge, die nur in Bruck halten und daher neun Minuten schneller unterwegs sind. Der erste dieser Express-Züge startet um 6:41 Uhr. Gut zu wissen: Der letzte Zug nach Wien fährt um 22 Uhr ab.

Auch von Wien nach Graz stehen (abgesehen von der Nacht) immer zwei Verbindungen pro Stunde zur Verfügung – Abfahrt ist jeweils 24 und 53 Minuten nach der vollen Stunde. Um 23:24 Uhr geht der letzte Zug in Richtung Steiermark (Ankunft in Graz: 2 Uhr). Abendliche Besuche von Konzerten oder Fußballspielen könnten sich also ausgehen.

Frankfurt, München, Rom, Bologna direkt angebunden
Welche internationalen Verbindungen gibt es ab dem 14. Dezember? Nun, nach Deutschland geht es von Graz direkt über die Koralmbahn und Salzburg. So ist etwa Frankfurt zweimal täglich in neuneinhalb Stunden erreichbar (Abfahrten: 6:03 und 10 Uhr), Zwischenstopps gibt es unter anderem in München, Augsburg und Stuttgart. 

Ebenfalls zweimal erreicht man in gut 4 Stunden und 45 Minuten – mit Zwischenstopp unter anderem in Udine – die Lagunenstadt Venedig. Abfahrtszeiten: 11:22 und 15:22 Uhr. Eine Direktverbindung mit knapp vier Stunden Fahrzeit besteht zudem nach Triest (Abfahrt: 9:22 Uhr). Der Nachtzug nach Rom startet in Graz um 22:45 Uhr (Ankunft in der italienischen Hauptstadt um 10:05 Uhr), er hält auch in Bologna und Florenz. Ein weiterer Nachtzug nach Mailand fährt übrigens zeitgleich in der Steiermark ab. 

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Steiermark

