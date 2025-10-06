Höhenluft stand Spiel, aber nicht Stimmung im Weg

Nach Schlusspfiff wurde das Ergebnis aber schnell zur Nebensache. Im Festzelt neben dem Platz wurde das Wiedersehen der beiden Pinzgauer Rivalen gebührend gefeiert – von Feindseligkeit keine Spur. „Es war ein super Fest. Alles war da … außer der Dreier“, grinste Wieser, der selbst früh Feierabend machte: „Ich war um neun daheim – mich hat’s angezipft.“ Seine Spieler hingegen feierten weiter – „das haben sie sich auch verdient“, so der Coach.