Mountainbiker steckte bei Schneefall am Berg fest

Den Bergrettern gelang es, den gut ausgerüsteten Mann samt Fahrrad nach unten abzuseilen. Anschließend wurde der Biker mit einem Quad ins Tal gebracht. Gegen Mitternacht war der Einsatz zu Ende, doch für die Bergretter war es eine kurze Nacht.



Lichtsignale am Berg

Denn nur eine Stunde später ging wieder der Alarm. Einheimische hatten von der Gemeinde Embach aus am Gschwandtnerberg bei Taxenbach permanente Lichtsignale der Polizei gemeldet. Mit dem Auto näherten sich die Bergretter auf einem Forstweg der Lichtquelle.