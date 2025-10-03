Kuchl war auch von Wals-Grünau nicht zu stoppen

Mit keinem Auge beim Hit

Erst Samstag sind die übrigen vier Salzburger Vertreter im Einsatz. Dabei peilt der Zweite Seekirchen bei den Altach Juniors volle drei Punkte an, auch wenn Volkert (Verdacht auf Muskelbündelriss) und Leitenstorfer (krank) fehlen. Dass parallel der Dritte Imst Leader Wacker Innsbruck im Schlager vom Thron stürzen könnte, juckt Coach Mario Lapkalo wenig: „Wacker wird sein Ding durchziehen, kaum groß umfallen. Außerdem haben wir eh keinen Einfluss darauf.“ Die Wallerseer sind weiter der einzige Klub, der gegen den Aufsteiger anschreiben konnte.