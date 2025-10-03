Vorteilswelt
2:0-Erfolg

Kuchl war auch von Wals-Grünau nicht zu stoppen

Salzburg
03.10.2025 22:16
Kuchl (Brückler in rot) hatte mit Wals-Grünau keine Probleme.
Kuchl (Brückler in rot) hatte mit Wals-Grünau keine Probleme.

Die Tennengauer bleiben nach dem 2:0-Sieg weiter vorne dran. Grünau ist damit schon fünf Spiele ohne vollen Erfolg. Seekirchen ist Samstag im Fernduell mit Wacker Innsbruck.

Kuchl wurde vor der Saison von Ernst Lottermoser in der „Krone“ in die Top drei der Westliga getippt. Wie sich nach zehn Runden zeigt, hatte das Pongauer Trainerurgestein den richtigen Riecher. Die Holzgemeinde steht derzeit an dritter Stelle, bezwang Freitagabend Wals-Grünau 2:0. „Über 90 Minuten war es hochverdient, wir haben die besseren Chancen gehabt, hinten wenig zugelassen“, zeigte sich Tom Hofer höchst zufrieden mit seiner Elf.

Ganz anders sieht die Welt bei Wals-Grünau aus. Es war das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg – der Negativlauf geht weiter.

Mit keinem Auge beim Hit
Erst Samstag sind die übrigen vier Salzburger Vertreter im Einsatz. Dabei peilt der Zweite Seekirchen bei den Altach Juniors volle drei Punkte an, auch wenn Volkert (Verdacht auf Muskelbündelriss) und Leitenstorfer (krank) fehlen. Dass parallel der Dritte Imst Leader Wacker Innsbruck im Schlager vom Thron stürzen könnte, juckt Coach Mario Lapkalo wenig: „Wacker wird sein Ding durchziehen, kaum groß umfallen. Außerdem haben wir eh keinen Einfluss darauf.“ Die Wallerseer sind weiter der einzige Klub, der gegen den Aufsteiger anschreiben konnte.

Derweil tritt der FC Pinzgau die lange Reise nach Hohenems an, wo es Wiedergutmachung fürs 0:6 im Mai geben soll. Bischofshofen trifft auf den FC Lustenau.

Regionalliga West: Kuchl – Wals-Grünau 2:0 (1:0). Tore: Mühlbauer (45.), Temel (80.).

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
