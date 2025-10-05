Mit dem Joint im Mund beim Autofahren erwischt

Trotz der Cannabis-Legalisierung ist auch in Deutschland das Fahren mit Joint nicht erlaubt. Ein Mann in Berchtesgaden scherte sich nicht drum – es war aber nicht die einzige Droge, die er konsumiert hatte.
Da staunten die Polizisten vermutlich nicht schlecht: Am Sonntag fuhr ein Mann in Berchtesgaden im Marktbereich mit einem Joint im Mund an der Streife vorbei.
Die Beamten hielten den Mann sofort an. Als er das Fenster öffnete, konnten die Polizisten das Cannabis schon riechen. Beim anschließenden freiwilligen Urintest schlug dieser aber nicht nur auf THC, dem Wirkstoff von Cannabis an, sondern auch auf Kokain.
Der Grund: Der Mann war am Freitag auf dem Oktoberfest gewesen und hatte dort Kokain in einem Nasenspray konsumiert.
Ihm wurde anschließend im Krankenhaus Berchtesgaden Blut abgenommen. Dem 36-jährigen Einheimischen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.
