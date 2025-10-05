Brasilianisches Köpfchen entschied Spitzenspiel

Im Duell um die Tabellenspitze der 1. Landesliga setzte sich der ATSV Salzburg am Samstag mit 2:1 gegen Verfolger Golling durch – dank eines bärenstarken Tiago Rodrigues Faria, der die Städter mit zwei Kopfballtoren weiter vom Aufstieg träumen lässt.
Der Abend begann aber alles andere als ideal für die Gastgeber: Die bis dahin ungeschlagenen Gäste aus Golling kamen durch einen schnellen Konter zum Foul-Elfmeter, der von Florian Lienbacher zur Führung in der 15. Minute genutzt wurde. Der ATSV musste einem Rückstand hinterherlaufen, doch von Nervosität keine Spur. „Wir kamen eigentlich gut ins Spiel, hatten viele Standards und Chancen auf das 1:0 – dann trifft uns der Konter“, schilderte ATSV-Coach Milan Pavlovic. „Aber die Jungs blieben ruhig. Wir waren weiter überlegen und haben das Spiel geduldig gedreht.“
Torgarant brachte Wende
Den Auftakt zur Wende leitete Sasa Peric mit einer präzisen Flanke ein: Tiago Faria stieg am Fünfer hoch und nickte ein. Kurz vor der Pause vergab der brasilianische Flügelflitzer noch eine „Tausendprozentige“, wie Pavlovic schmunzelnd meinte. „In der Halbzeit war er etwas bedrückt, kam aber torhungrig zurück und traf nochmal per Kopf. Das war der Knackpunkt im Spiel.“ Der Erfolgsgarant vom ATSV steht nun bei 12 Toren – mit Abstand Ligaspitze! Die meisten seiner Verfolger haben halb so viele.
Golling stemmte sich zwar dagegen, kam über den auffälligen Kapitän Florian Dygruber immer wieder nach vorne, doch die Defensive des ATSV stand stabil. Pavlovic lobte besonders sein Innenverteidiger-Duo aus Rafael Lima und Milan Jagodic: „Rafa ist pfeilschnell und überragend in der Rückwärtsbewegung, holt jeden Gegenspieler ein. Jago gewinnt fast jeden hohen Ball. Zusammen sind sie ein Bollwerk.“
David Gligoric wird bald eine Größe im Salzburger Fußball sein!
ATSV’s Milan Pavlovic’s Prognose über seinen Youngster
Aber auch die jungen Wilden fügten sich nahtlos in das Team ein: Neuzugang David Gligoric (18) überzeugte mit Ruhe, Übersicht und Spielintelligenz. Pavlovic gerät ins Schwärmen: „Er spielt wie einer, der zehn Jahre älter ist. Ruhe am Ball, tolle Pässe. Eine Freude, ihm zuzusehen.“
Nach dem 2:1 drängte der ATSV auf die Entscheidung, ließ jedoch Top-Chancen ungenutzt. Am Ende reichte es dennoch, um den Platz an der Sonne zu behaupten – und sich im Gipfelduell abzusetzen. „Das war ein wichtiger Sieg für uns. Die Mischung stimmt. Stabilität, individuelle Klasse, Kaltschnäuzigkeit. Das Gesamtpaket für den Aufstieg passt“, zog Pavlovic hochzufrieden Bilanz.
Ambitionen untermauert
Mit nun drei Punkten Vorsprung auf Golling untermauerte der ATSV Salzburg eindrucksvoll seine Titelambitionen – und bewies einmal mehr, dass Erfahrung, Teamgeist und jugendlicher Elan gemeinsam ein echtes Erfolgsrezept ergeben. Thomas Schaier
1. Landesliga: St. Michael – Koppl 0:3 (0:2), Salzburg – Golling 2:1 (1:1), Altenmarkt – Tamsweg 0:3 (0:2), Elixhausen – Mühlbach/Pzg. 4:0 (2:0), Pfarrwerfen – ASV Salzburg 1:2 (0:0), Mittersill – Bergheim 2:2 (1:1), Seekirchen Juniors – Berndorf 3:0 (2:0).
