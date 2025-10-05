Brasilianisches Köpfchen entschied Spitzenspiel

Der Abend begann aber alles andere als ideal für die Gastgeber: Die bis dahin ungeschlagenen Gäste aus Golling kamen durch einen schnellen Konter zum Foul-Elfmeter, der von Florian Lienbacher zur Führung in der 15. Minute genutzt wurde. Der ATSV musste einem Rückstand hinterherlaufen, doch von Nervosität keine Spur. „Wir kamen eigentlich gut ins Spiel, hatten viele Standards und Chancen auf das 1:0 – dann trifft uns der Konter“, schilderte ATSV-Coach Milan Pavlovic. „Aber die Jungs blieben ruhig. Wir waren weiter überlegen und haben das Spiel geduldig gedreht.“