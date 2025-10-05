„Wir müssen die Erwartungen zurückschrauben“

Die vergangenen zwei Jahre haben bei allen Beteiligten des FC Red Bull Salzburg Spuren hinterlassen. Von der einstigen Dominanz ist wenig übrig. Geschäftsführer Stephan Reiter machte daher klar, dass man sich von den glorreichen Zeiten lösen und die Erwartungshaltung anpassen muss.
Salzburgs Geschäftsführer Stephan Reiter hielt es kaum noch auf seinem Sitz am „Balkon“ der Bullen-Arena. Die Anspannung beim Klub-Boss war naturgemäß groß, liefen die vergangenen Wochen doch alles andere als nach seinem Geschmack.
Mit Spielschluss fiel bei Reiter und Co. eine riesige Last ab. Durch den Dusel-Sieg über Rapid bleibt man in der Liga an der Spitze dran. Spielerisch befindet man sich allerdings weiterhin Lichtjahre entfernt von einstigen Glanzzeiten.
Reiter: „Die Themen lassen sich nicht von heute auf morgen lösen“
Diesbezüglich erklärte Reiter schon vor dem Spiel bei „Sky“: „Die letzten zwei Jahre haben wir keinen Titel geholt, was unser Anspruch ist. Die Erwartungen an die Spieler und an uns als Klub waren sehr, sehr hoch. In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass wir sie zurückschrauben müssen.“
Sportboss Rouven Schröder habe seit seinem Amtsantritt im Dezember des Vorjahres aufräumen müssen, auch im Nachwuchs ortet Reiter Verbesserungspotenzial. „Es gibt Themen, die wir strukturell angehen müssen, die lassen sich nicht von heute auf morgen lösen.“
Salzburg befindet sich bereits seit mehr als zwei Jahren auf einer sportlichen Achterbahnfahrt. Reiters Worte lassen darauf schließen, dass das ständige Auf und Ab noch eine Weile anhalten könnte.
