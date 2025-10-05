„Wir müssen die Erwartungen zurückschrauben“

Reiter: „Die Themen lassen sich nicht von heute auf morgen lösen“

Diesbezüglich erklärte Reiter schon vor dem Spiel bei „Sky“: „Die letzten zwei Jahre haben wir keinen Titel geholt, was unser Anspruch ist. Die Erwartungen an die Spieler und an uns als Klub waren sehr, sehr hoch. In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass wir sie zurückschrauben müssen.“