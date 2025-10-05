Mehrere Zweiräder waren illegal aufgemotzt

Verkehrspolizisten stellten am 3. Oktober in Salzburg und Hof mehrere getunte Mopeds sicher. Zwei Fahrzeuge erreichten bei Messungen bis zu 81 km/h, ein weiteres wies technische Mängel und manipulierte Auspuffanlagen auf. Den Lenkern wurden Kennzeichen abgenommen und Anzeigen erstattet.
Am Abend des 3. Oktober führten Verkehrspolizisten im Stadtgebiet von Salzburg Schwerpunktkontrollen durch. Dabei stoppten sie zwei Mopedlenker, die durch laute Fahrgeräusche und überhöhte Geschwindigkeit auffielen.
Bei der Kontrolle stellten die Beamten illegale Umbauten an den Auspuffanlagen fest. Eine anschließende Geschwindigkeitsmessung ergab Werte von 79 und 81 km/h – erlaubt wären maximal 45 km/h. Aufgrund der massiven Überschreitungen wurden beiden Fahrzeugen die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Kontrollen in Hof
Auch im Ortsgebiet von Hof führten Verkehrspolizisten am Abend desselben Tages Kontrollen durch. Ein 15-jähriger Mopedlenker fiel durch das laute Fahrgeräusch seines Fahrzeugs auf. Bei der technischen Überprüfung wurden mehrere Mängel, ein manipuliertes Geschwindigkeitsbegrenzer-System sowie Umbauten an der Auspuffanlage festgestellt. Anzeigen folgten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.