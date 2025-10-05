Mehrere Zweiräder waren illegal aufgemotzt

Kontrollen in Hof

Auch im Ortsgebiet von Hof führten Verkehrspolizisten am Abend desselben Tages Kontrollen durch. Ein 15-jähriger Mopedlenker fiel durch das laute Fahrgeräusch seines Fahrzeugs auf. Bei der technischen Überprüfung wurden mehrere Mängel, ein manipuliertes Geschwindigkeitsbegrenzer-System sowie Umbauten an der Auspuffanlage festgestellt. Anzeigen folgten.