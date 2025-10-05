Zwölf Hits: Schlager macht Taylor Swift Konkurrenz

Der FC Red Bull Salzburg duselte sich in der Fußball-Bundesliga zu einem 2:1-Heimerfolg über den SK Rapid. Überragender Mann auf dem Platz war Bullen-Goalie Alexander Schlager, der zwölf Paraden zeigte. Die Salzburger in der „Krone“-Einzelkritik.
Schlager 6
Zwölf Hits (Paraden) gegen Rapid. Macht damit Taylor Swift Konkurrenz, die in Charts auf den Plätzen eins bis zwölf rangiert.
Lainer 2
Der Routinier hatte keinen guten Tag und leistete sich einige Unsicherheiten. Mit einem hohen Ball leitete er dasSiegtor von Kitano ein.
Gadou 2
Machte es dem Gegner mit seinen Teamkollegen in der Viererkette viel zu einfach. Fehleranfällig.
Rasmussen 2
Was für Gadou gilt, gilt auch für den Dänen.
Krätzig 2
Rapids Wurmbrandspielte ihm in der ersten Hälfte Knoten in die Beine.
Gourna-Douath 2
Zum ersten Mal seit 10. Dezember 2024 in der Bullen-Startelf. Hatte im Zentrum aber kaum Zugriff.
Diabate 4
Zweites Saisontor. Hatte dazu diebeste Zweikampfquote (rund 78 Prozent) und diemeisten Ballkontakte (65) der Hausherren.
Alajbegovic 2
Der 18-Jährige war engagiert, ihm gelang aber sehr wenig. Verschuldete den Elfer, den Seidl vergab.
Bischoff 2
Leistete den Assist zum 1:0. Sonst ging dem Startelf-Debütanten nichts auf.
Baidoo 3
War bemüht und in der Entstehung des Siegtors mittendrin.
Ratkov 1
Viel mehr als brav anlaufen war es diesmal nicht.
Kitano 4
Stand beim entscheidenden Treffer zum „Dreier“ goldrichtig und schaltete schnell. Brachte Schwung ins Angriffsspiel.
Onisiwo 1
Gar kein Faktor.
Yeo 3
Fügte sich gut ein und traf einmal die Stange.
Diambou 0
Trainer Letsch 3
Seine Startelf mit fünf Änderungen gegenüber der Lyon-Partiehatte gegen Rapid große Probleme. Wechselte mit Kitano aber den Siegtorschützen ein.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
