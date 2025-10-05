Ortschef: „Fünf Jahre sind uns viel zu lange“

Das Problem: 7500 Pkw zählt man dort im Schnitt täglich. Dazu kommen mehrere hundert Lkw. Der Kreuzungsbereich ist unübersichtlich. Die Folge: Zig Unfälle pro Jahr forderten dort die Einsatzkräfte. Eine neue Verkehrsführung sollte die Kreuzung entschärfen. Doch davon ist man weit entfernt, weiß Dietrich: „Es kracht trotzdem die ganze Zeit.“ Gerade jüngst am 30. September musste die Feuerwehr wieder ausrücken. Die Folge: Zwei schwer ramponierte Pkw, langer Stau.