„Knirpser“ sorgt per Kopf für Bischofshofen-Sieg

St. Johann verliert Spiel und Djuric

Wenig zu feiern hatte hingegen St. Johann-Boss Sepp Klingler zum 83. Geburtstag. Die Mannschaft von Trainer Andreas Scherer verlor gegen Reichenau 0:2, konnte die Talfahrt auch gegen die Innsbrucker nicht stoppen. Zu allem Überfluss verletzte sich nach zehn Minuten auch noch Sandro Djuric, während Pinzgau bei Hohenems glatt mit 0:3 den Kürzeren zog. Abgeliefert hat mal wieder Seekirchen. Die Wallerseer gewannen bei Altach II trotz eines 0:1-Rückstandes noch mit 6:2.