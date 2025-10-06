Ex-Ministerin zog ins Protest-Camp gegen die S34

Volksfest-Charakter

Und dennoch hatte der hohe Ökobesuch aus Wien gewissen Volksfestcharakter. Während Prochaska bei regional zubereiteten Fleischbroten und Bier mit Slogans wie „Nein danke Hanke“, die an sich friedliche Schar aus vielen – meist mit dem Auto angereisten - Familien mit Kindern und dem einen oder anderem Hund auf Widerstand einschwor, hielt der legendäre Feldhamster „Ferdl“ zumindest vom aufgehängten Kalenderblatt aus Wache über das bunte Häufchen. Ob er tatsächlich einmal dort sein Kopferl aus dem Boden gestreckt hat, ist allerdings bis dato umstritten. Auch eine Drohne kreiste über dem folkloristischen Geschehen und trug zur Spannung bei.