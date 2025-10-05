50,000 € for clues
Missing since 2018: What happened to Jennifer?
A tragic case that has moved the whole of Austria: there has been no trace of Jennifer Scharinger (then 21) since January 21, 2018. After an argument with her ex-boyfriend, the young woman disappeared from their shared apartment in Vienna-Brigittenau under mysterious circumstances - she has been missing ever since.
The Vienna State Criminal Police Office has been investigating at full speed ever since. But despite intensive searches and numerous tips, Jennifer has remained missing to this day. Investigators are now assuming a violent crime.
Photo of Jennifer published
Now the Vienna police are turning to the public again: on the orders of the Vienna public prosecutor's office , the photo of the missing woman is being published - in the hope of receiving new relevant information.
Anyone with information about the course of events, persons involved, the whereabouts or possible sightings of Jennifer is asked to contact the Vienna State Office of Criminal Investigation (01 / 31310 - 33800 or -33801). Information can also be submitted anonymously.
"The family is offering 50,000 euros for tips that lead to clarification", the Vienna police reported in a press release on Sunday.
Jennifer Scharinger is around 1.75 meters tall, slim and had brown, medium-length hair at the time.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
