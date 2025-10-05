In diesem Zentrum wird bald richtig entsorgt!

Die richtige Entsorgung und das korrekte Trennen von Abfällen ist nicht nur wichtig für die Umwelt, sondern verhindert auch lebensgefährliche Situationen – wie Brände durch beispielsweise nicht rechtens entsorgte Batterien oder andere gefährliche Stoffe. Um am neuesten Stand zu sein, wurde im Lieser-Maltatal (wie berichtet) an einem hochmodernen Altstoffsammelzentrum (ASZ) gearbeitet.