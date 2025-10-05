Williams-Konzert aus Sicherheitsgründen abgesagt

Sicherheit der Fan oberste Priorität

Der Sänger selbst betonte, dass die Sicherheit seiner Fans oberste Priorität habe und dass die Konzertabsage nicht in seiner Macht liege. In seiner Instagram-Story erklärte Williams: „An alle in Istanbul, die sich den 1,2 Millionen Menschen anschließen wollten, die diese außergewöhnliche Tour in diesem Jahr mit uns erlebt haben – es tut mir von Herzen leid. Wir haben uns so sehr auf diese Show gefreut, aber die Entscheidung, sie abzusagen, lag außerhalb unserer Kontrolle.“