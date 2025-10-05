Williams-Konzert aus Sicherheitsgründen abgesagt

Die Istanbuler Behörden haben ein für Dienstag geplantes Konzert von Popstar Robbie Williams wegen Sicherheitsbedenken abgesagt. Laut Berichten der „Sun“ befürchten die Behörden, dass die Sicherheit des britischen Sängers wegen der jüdischen Wurzeln seiner Frau und Kinder bei Auftritten in der Türkei gefährdet sein könnte.
Zuvor war von türkischen Nicht-Regierungsorganisationen und auf Social Media gegen das Konzert kampagnisiert worden. Williams wurde dabei als „Zionist“ bezeichnet. Am 7. Oktober wird des zweiten Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel gedacht.
Sicherheit der Fan oberste Priorität
Der Sänger selbst betonte, dass die Sicherheit seiner Fans oberste Priorität habe und dass die Konzertabsage nicht in seiner Macht liege. In seiner Instagram-Story erklärte Williams: „An alle in Istanbul, die sich den 1,2 Millionen Menschen anschließen wollten, die diese außergewöhnliche Tour in diesem Jahr mit uns erlebt haben – es tut mir von Herzen leid. Wir haben uns so sehr auf diese Show gefreut, aber die Entscheidung, sie abzusagen, lag außerhalb unserer Kontrolle.“
Kritiker hatten Williams unter anderem vorgeworfen, dass er eine in der Türkei geborene Frau mit jüdischer Mutter geheiratet habe und in Israel aufgetreten ist. Der 51-Jährige hatte zudem einmal darüber gesprochen, dass er und seine Frau ihre Kinder jüdisch erziehen und zu Hause aus Respekt vor Traditionen jüdische Bräuche pflegen.
