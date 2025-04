Megavorhaben: Wie kleine Gemeinden Großes schaffen

Kinder werden miteingebunden

Zudem sollen Kinder miteingebunden werden. „Schulen werden Probeflächen zur Verfügung gestellt. „Die Kinder können selbst etwas ansetzen und lernen, was aus einem Abfallprodukt, also Kompost, entsteht. Sie lernen den Kreislauf in der Abfallwirtschaft kennen“, erklärt RHV-Chef und Maltas Vbgm. Norbert Enders.